Τέλος η ταλαιπωρία στο Τραμ: Έρχονται νέα δρομολόγια

Μικρότεροι χρόνοι αναμονής και περισσότερα δρομολόγια περιμένουν από σήμερα το επιβατικό κοινό του Τραμ.

Το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στις Γραμμές 6 και 7, επιστρατεύοντας επιπλέον συρμούς και οδηγούς για να διευκολύνει τις μετακινήσεις στις ώρες αιχμής.

Τι αλλάζει στη Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη»

Στη Γραμμή 6 προστίθενται δύο επιπλέον συρμοί το πρωί (07:30-10:30) και ένας το απόγευμα (15:30-18:30).

Πρωί: Κυκλοφορούν 12 συρμοί (από 10). Η αναμονή πέφτει στα 7:30’ από 9’.

Απόγευμα: Κυκλοφορούν 11 συρμοί. Η αναμονή μειώνεται στα 8:10’.

Σύνολο: Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται σε 244 από 232.

Τι αλλάζει στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος»

Στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ μπαίνουν στη μάχη δύο επιπλέον συρμοί. Τις ώρες αιχμής (06:00-10:00 και 14:30-18:30) η μέση αναμονή πέφτει στα 9:50′, από 12’ που ήταν μέχρι σήμερα. Τα ημερήσια δρομολόγια της γραμμής αυξάνονται σε 205 από 189.

Για να βγει το νέο πρόγραμμα, οι συρμοί σε κυκλοφορία αυξάνονται συνολικά από 23 σε 27. Παράλληλα, υπάρχουν δύο εφεδρικοί συρμοί κι ένας ακόμη σε κατάσταση προληπτικής συντήρησης για να μην υπάρξουν απρόοπτα. Την προσπάθεια αυτή στηρίζουν και νέοι οδηγοί που εντάσσονται στο δυναμικό, ενισχύοντας τις βάρδιες.