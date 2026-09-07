Καβάλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Ελαιοχώρι
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, το πρωί της Δευτέρας, σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.
Το πρωί της Δευτέρας (7/9/2026) και στις 10:14, το «112» έστειλε μήνυμα για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζεται, ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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