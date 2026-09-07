Καβάλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Ελαιοχώρι

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, το πρωί της Δευτέρας, σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Το πρωί της Δευτέρας (7/9/2026) και στις 10:14, το «112» έστειλε μήνυμα για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται, ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).