Ηράκλειο: Σώος εντοπίστηκε ανήλικος που αγνοούνταν με sup
Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε ο νεαρός ο οποίος είχε παρασυρθεί με sup και αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Δύσκος του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο ανήλικος εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών Ηρακείου Κρήτης.
Στις έρευνες εντοπισμού συμμετείχαν 2 περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος δύναμης frontex, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις