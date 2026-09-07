Ηράκλειο: Σώος εντοπίστηκε ανήλικος που αγνοούνταν με sup

Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε ο νεαρός ο οποίος είχε παρασυρθεί με sup και αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Δύσκος του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο ανήλικος εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών Ηρακείου Κρήτης.

Στις έρευνες εντοπισμού συμμετείχαν 2 περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος δύναμης frontex, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.