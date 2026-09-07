Σύλληψη 35χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη από αστυνομικούς την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, ένας 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Μετά από έρευνα αστυνομικών, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– κοκαΐνη, μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων,

– αεροβόλο πιστόλι,

– το χρηματικό ποσό των 915 ευρώ,

– 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Να σημειωθεί, ότι ο συλληφθείς, είχε απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.