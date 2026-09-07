Σύλληψη 35χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
Συνελήφθη από αστυνομικούς την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, ένας 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.
Μετά από έρευνα αστυνομικών, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
– κοκαΐνη, μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων,
– αεροβόλο πιστόλι,
– το χρηματικό ποσό των 915 ευρώ,
– 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και
– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Να σημειωθεί, ότι ο συλληφθείς, είχε απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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