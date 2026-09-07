Τανάγρα: Οι τελευταίες εικόνες των δύο πιλότων του Phantom

Φωτογραφίες και βίντεο από την τελευταία δοκιμαστική πτήση του Phantom, λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στους δύο χειριστές του, δημοσίευσε ο σπόττερ Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος.

To F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Στις εικόνες αποτυπώνονται ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου κατά τη διάρκεια της πρόβας της Παρασκευής για το Athens Flying Week. Είναι οι τελευταίες φωτεινές στιγμές των δύο αξιωματικών στον αέρα, πριν από τη μοιραία πτήση του Σαββάτου.

Το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης απογειώνεται και περνά μπροστά από τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να φωτογραφίσουν και να θαυμάσουν το ιστορικό μαχητικό. Κανείς εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να φανταστεί όσα θα ακολουθούσαν.

«Όταν καταλάβαμε ότι δεν είδαμε εκτίναξη, επικράτησε σιωπή»

Ο Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, ένας από τους σπόττερ που βρίσκονταν στην Τανάγρα, περιγράφει το σοκ των ανθρώπων που παρακολούθησαν από κοντά τη συντριβή.

Όπως αναφέρει, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να κοιτάξουν ξανά και ξανά το υλικό στις φωτογραφικές μηχανές τους, αναζητώντας κάποιο σημάδι ότι οι δύο χειριστές είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

«Το μόνο πράγμα που μας ενδιέφερε από το πρώτο δευτερόλεπτο ήταν να κοιτάξουμε τις μηχανές μας, να δούμε αν στα πλάνα μας φαίνονταν να έχουν εκτιναχθεί οι δύο χειριστές. Δεν μας ενδιέφερε τίποτα άλλο. Όταν όλοι καταλάβαμε ότι δεν είδαμε καμία εκτίναξη, επικράτησε σιωπή», γράφει.

To F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ξεκαθαρίζει ακόμη ότι οι σπόττερ που αγαπούν την Πολεμική Αεροπορία δεν πρόκειται να δημοσιεύσουν εικόνες του φλεγόμενου αεροσκάφους ή των συντριμμιών, ούτε να διατυπώσουν εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

«Εμείς οι σπόττερ που αγαπάμε την Πολεμική Αεροπορία δεν θα ανεβάσουμε ποτέ φωτογραφίες με φλεγόμενο αεροσκάφος και κομμάτια αεροσκάφους. Δεν θα γράψουμε ποτέ τι ή ποιος φταίει. Δεν είμαστε ειδικοί», τονίζει.

«Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ – Αθάνατοι»

Αντί για τις σκληρές εικόνες της συντριβής, επέλεξε να μοιραστεί το βίντεο από την πρόβα της Παρασκευής και φωτογραφίες από την τελευταία απογείωση και διέλευση του Phantom στο φως.

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των δύο χειριστών και στη μεγάλη οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας. Επιτρέψτε μου να κρατήσω την πιο ωραία ανάμνηση αυτών των παιδιών από την πρόβα της Παρασκευής και την τελευταία τους απογείωση και διέλευση στο φως. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Αθάνατοι», καταλήγει.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 14:55 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το F-4E Phantom II κατέπεσε τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος. Το αεροσκάφος ανήκε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, με έδρα την Ανδραβίδα. Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μετά την τραγωδία ακυρώθηκε το υπόλοιπο πρόγραμμα των πτητικών επιδείξεων του Athens Flying Week, ενώ στις Ένοπλες Δυνάμεις κηρύχθηκε τριήμερο πένθος.