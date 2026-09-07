Μάνη: Ασθενοφόρο – ερείπιο στο Κέντρο Υγείας

Ένα ασθενοφόρο που μετρά 30 χρόνια είναι ο αντικαταστάτης ασθενοφόρου που τέθηκε εκτός, λόγω τροχαίου.

Το ασθενοφόρο ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε η απόσυρση του παλιού ασθενοφόρου μετά από τροχαίο. Το ακατάλληλο όχημα έχει διανύσει 1.000.000. χλμ και είναι 30 ετών καθιστώντας το ακατάλληλο για τις απαιτήσεις στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει. Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία το ασθενοφόρο φέρει εμφανείς φθορές στο εξωτερικό του.

Κάτοικοι και εργαζόμενοι στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου αντιδρούν έντονα για το “νέο απόκτημα”. Σε σχετική ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, αναφέρει πως είναι αδύνατον ένα τέτοιο όχημα να σταθεί αντάξιο των απαιτήσεων, όταν πρόκειται για μία τουριστική περιοχή και το επόμενο νοσοκομείο να βρίσκεται μία ώρα μακριά στην Καλαμάτα.

Τέλος οι τοπικοί παράγοντες καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν και να αντικατασταθεί το ακατάλληλο ασθενοφόρο.