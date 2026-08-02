Απαλός Αλεξανδρούπολης: Αδέσποτος σκύλος σκότωσε Μαλτέζ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτριά του

Η γυναίκα προσπάθησε να προστατεύσει το 11χρονο σκυλάκι της κρατώντας το στην αγκαλιά της – Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί παρόμοια επίθεση στα Βριλήσσια.

Μία απλή απογευματινή βόλτα κατέληξε σε τραγωδία στον Απαλό Αλεξανδρούπολης, όταν ένας μεγαλόσωμος αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία της ιδιοκτήτριας, στο μικρόσωμο κατοικίδιό της και την τραυμάτισε στην προσπάθειά της να το σώσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 31ης Ιουλίου, σε στενό κοντά στο σπίτι της γυναίκας. Η ιδιοκτήτρια είχε βγάλει για την καθιερωμένη του βόλτα το 11χρονο Μαλτέζ της, όταν ένας μεγάλος σκύλος φέρεται να τους πλησίασε αιφνιδιαστικά από πίσω.

Όπως υποστηρίζει η ίδια, το ζώο επιτέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση και άρπαξε με τα δόντια του το μικρό σκυλάκι.

Προσπάθησε να το σώσει με τα χέρια της

Η γυναίκα πήρε αμέσως το Μαλτέζ στην αγκαλιά της, προσπαθώντας να το προστατεύσει. Ο μεγαλόσωμος σκύλος, όμως, συνέχισε να ορμά επάνω της και να προσπαθεί να αρπάξει το κατοικίδιο μέσα από τα χέρια της.

Ακολούθησαν δραματικές στιγμές, με την ιδιοκτήτρια να παλεύει για να απελευθερώσει το σκυλάκι της, επιχειρώντας ακόμη και να ανοίξει με τα χέρια της τα σαγόνια του σκύλου που του είχε επιτεθεί.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η γυναίκα τραυματίστηκε από δάγκωμα στο στήθος και υπέστη γρατζουνιές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Παρά την απεγνωσμένη προσπάθειά της, το 11χρονο Μαλτέζ δέχθηκε θανάσιμα τραύματα και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, ενώ η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, της χορηγήθηκαν αντιτετανικός ορός και αντιβίωση για τα τραύματα από τα δαγκώματα.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες της επίθεσης αλλά και τυχόν ευθύνες σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην περιοχή. Οι καταγγελίες της, πάντως, δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη τοποθέτηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Κάτοικοι του Απαλού υποστηρίζουν ότι είχαν εκφράσει και στο παρελθόν ανησυχίες για αδέσποτα ζώα που κινούνταν στην περιοχή και παρουσιάζονταν επιθετικά, ζητώντας να ληφθούν μέτρα πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Είχε προηγηθεί η επίθεση στα Βριλήσσια

Η τραγωδία στον Απαλό σημειώθηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά την άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο και στο μικρόσωμο κατοικίδιό του στα Βριλήσσια.

Στις 17 Ιουλίου, μία 48χρονη είχε δέσει τον σκύλο της έξω από φούρνο. Το ζώο κατάφερε να λυθεί και επιτέθηκε στον 66χρονο που περνούσε από το σημείο μαζί με τον σκύλο του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από δαγκώματα στο χέρι, στον μηρό, στην ωμοπλάτη και στο γόνατο, ενώ το κατοικίδιό του υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Τα δύο περιστατικά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς στον Απαλό γίνεται λόγος για αδέσποτο ζώο, ενώ στα Βριλήσσια ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος. Αναδεικνύουν, όμως, με τον πιο τραγικό τρόπο την ανάγκη για υπεύθυνη διαχείριση των ζώων, έγκαιρη αντιμετώπιση των καταγγελιών και ουσιαστικά μέτρα προστασίας, τόσο για τους πολίτες όσο και για τα ίδια τα ζώα.