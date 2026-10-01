Συνελήφθη 45χρονος για 8 κλοπές με λεία περίπου 20.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού προχώρησαν το απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί ειδικής επιχειρησιακής ομάδας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Ο άνδρας κατηγορείται για σειρά κλοπών από κατοικίες και καταστήματα στις δύο περιοχές, από τις οποίες το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 20.000 ευρώ.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση από σπίτια και καταστήματα, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Χαλκηδόνα στο επίκεντρο της έρευνας

Οι αστυνομικές Αρχές είχαν συγκροτήσει ειδική ομάδα για τη διερεύνηση των περιστατικών κλοπών που είχαν καταγραφεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του κατηγορούμενου ολοκληρώθηκε όταν οι αστυνομικοί τον βρήκαν στην περιοχή και τον συνέλαβαν.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών. Οι υποθέσεις αφορούν κατοικίες και εμπορικά καταστήματα στις δύο περιοχές.

Η φερόμενη μεθοδολογία και το κατασχεθέν όχημα

Κατά τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η φερόμενη δράση του 45χρονου άρχισε το καλοκαίρι του 2026. Πριν από τις κλοπές, φέρεται να παρακολουθούσε τους χώρους που επέλεγε, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Στη συνέχεια, φέρεται να αφαιρούσε τα αντικείμενα και να τα διέθετε άμεσα προς μεταπώληση, επιδιώκοντας οικονομικό όφελος. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε για την τέλεση των κλοπών.