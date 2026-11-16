Έβρος: Δύο συλλήψεις διακινητών – Μετέφεραν 11 μετανάστες με ΙΧ

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές του Έβρου, καθώς φέρονται να μετέφεραν συνολικά 11 μη νόμιμους μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.

Στην πρώτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου εντόπισαν έναν διακινητή που μετέφερε με ΙΧ έξι μετανάστες.

Στη δεύτερη υπόθεση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν ακόμη έναν οδηγό, ο οποίος είχε στο αυτοκίνητό του πέντε μετανάστες.

Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίωξη με πρόσκρουση σε περιπολικά

Η δεύτερη επιχείρηση είχε και επεισοδιακή εξέλιξη. Ο οδηγός δεν υπάκουσε στο σήμα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε μάλιστα σε δύο περιπολικά και συνέχισε την πορεία του.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά ακινητοποιημένο σε αγροτική περιοχή. Έπειτα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό και τους πέντε μετανάστες που επέβαιναν σε αυτό.

Από τις δύο υποθέσεις κατασχέθηκαν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση έχουν αναλάβει τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Διδυμοτείχου.