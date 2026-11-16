Νέα Ερυθραία: Σύλληψη νεαρού με αναδιπλούμενο μαχαίρι

Στη σύλληψη ενός νεαρού, περίπου 18 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το εχθές το μεσημέρι στη Νέα Ερυθραία. Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Στροφυλίου, όταν οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του νεαρού και αποφάσισαν να τον σταματήσουν για έλεγχο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε το μαχαίρι, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της ίδιας ημέρας, με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η υπόθεση αφορά κατοχή αιχμηρού αντικειμένου και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες αστυνομικές διαδικασίες.