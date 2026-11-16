Μετρό: Άμεση μετεγκατάσταση κατοίκων της Κυψέλης

Την άμεση προσωρινή απομάκρυνση όλων των κατοίκων από τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες» και τη μεταφορά τους σε ασφαλείς χώρους διαμονής ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Με επιστολή του προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ο δήμαρχος ζητά η διαδικασία της μετεγκατάστασης να πραγματοποιηθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση της εταιρείας, καθώς και της κατασκευάστριας εταιρείας, που έχει αναλάβει το έργο.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση είναι ιδιαίτερα επιτακτική, καθώς σε μία από τις πολυκατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες», οι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχουν εισηγηθεί επείγουσες εργασίες, προειδοποιώντας για άμεσο κίνδυνο.

«Με επιστολή που απέστειλα σήμερα στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζήτησα η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.

Ήδη σε μία πολυκατοικία που έχει χαρακτηριστεί ‘’κόκκινη’’, οι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχουν συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας άμεσο κίνδυνο.

Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτίρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα» τόνισε.

Ο Χάρης Δούκας υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η ασφάλεια των πολιτών, επισημαίνοντας πως οι άνθρωποι που εξακολουθούν να διαμένουν στα συγκεκριμένα κτίρια πρέπει να εξασφαλίσουν άμεσα ασφαλή προσωρινή στέγη.