40 εκατομμύρια ευρώ περίπου αποτιμά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος την αξία των δεσμευθεντων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων στην υπόθεση «Χωριάτικο».

Αυτά περιλαμβάνουν πάνω από 90 ακίνητα , ανά την Ελλάδα, καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα, που έχουν εντοπιστεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής βρίσκονται τουλάχιστον 210 πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες, ενώ αίσθηση προκαλεί το εύρημα ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης έχουν εντοπιστεί χρηματικά ποσά που δεν είχαν χαρτογραφηθεί.

Η Αρχή συντάσσει πόρισμα με τα ευρήματα της, που θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.