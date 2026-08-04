Τάσος Χαλκιάς: Ψάχνει μέσα στις στάχτες του σπιτιού του – Το συγκλονιστικό βίντεο του γιου του

Ο Άρης Χαλκιάς κατέγραψε τον πατέρα του ανάμεσα στα αποκαΐδια της κατοικίας στο Πόρτο Γερμενό – «Ποτέ και σε κανέναν», έγραψε στη λεζάντα

Στο βίντεο που ανέβασε ο Άρης Χαλκιάς στο Τικ Τοκ φαίνεται ο πατέρας του, ο δημοφιλής ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς, να περπατά προσεκτικά ανάμεσα στις στάχτες και τα αποκαΐδια του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά.

Σκύβει, μετακινεί καμένα αντικείμενα και ψάχνει με τα χέρια του μήπως έχει απομείνει κάτι. Ένα μικρό ενθύμιο, ένα προσωπικό αντικείμενο, οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει γλιτώσει από τις φλόγες.

Γύρω του δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να θυμίζει το σπίτι όπως ήταν πριν. Μόνο μαυρισμένοι τοίχοι, καμένα σίδερα, σπασμένα κεραμίδια και στάχτες. Εκεί όπου για δεκαετίες υπήρχαν δωμάτια γεμάτα ζωή, οικογενειακές συναντήσεις, γέλια και αναμνήσεις, τώρα απλώνεται ένα τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής.

Ο Άρης Χαλκιάς συνόδευσε το βίντεο με λίγες λέξεις, οι οποίες αποτυπώνουν το μέγεθος της οδύνης:

«Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».

Το σπίτι αποτελούσε για την οικογένεια Χαλκιά κάτι πολύ περισσότερο από ένα εξοχικό. Ήταν μια ιστορία 52 ετών, γεμάτη από παιδικά και εφηβικά χρόνια, χαρές, οικογενειακά τραπέζια και στιγμές που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Ο Τάσος Χαλκιάς έχει μιλήσει με συγκίνηση για την απώλεια της περιουσίας του, εξηγώντας ότι το σπίτι χτίστηκε με τον κόπο και τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.

«Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε στάχτη», είχε δηλώσει, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μαζί με τη δική του κατοικία καταστράφηκαν τα σπίτια εκατοντάδων ακόμη ανθρώπων.

Πηγή βίντεο: Tiktok – Άρης Χαλκιάς