Σύμη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο του ιστιοπλοϊκού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση και οι έρευνες του Λιμενικού σώματος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό του όγδοου ατόμου που αγνοείται από την Κυριακή.

Τι συνέβη

Τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της Σύμης, βούτηξαν στην θάλασσα για κολύμπι. Το ιστιοπλοϊκό το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο, παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί και τα άτομα να μην μπορούν να το προσεγγίσουν ξανά.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης των ατόμων. Εντοπίστηκαν 7 από τους 8 με δύο από αυτούς να φτάνουν μόνοι τους κολυμπώντας έως τον όρμο Πανορμίτη. Το τελευταίο άτομο δεν έχει εντοπιστεί και αγνοείται.