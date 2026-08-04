Η Πυροσβεστική ζητάει Εθελοντές Πυροσβέστες

Ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη στα μεγάλα πύρινα μέτωπα, το Πυροσβεστικό Σώμα απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα για την ενίσχυση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ένταξης στις τάξεις των εθελοντών, αλλά και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις των υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δικαίωμα να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη έχουν Έλληνες πολίτες, αλλά και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας από 18 έως 55 ετών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον την τελευταία τριετία και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι εθελοντές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες

Οδηγοί – χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανημάτων

Η διαδικασία της αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής μόνιμης κατοικίας τους. Μαζί με την αίτηση χρειάζεται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διαδικασία εγγραφής.

Στον φάκελο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

-Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

-Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

-Τίτλος σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

-Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β΄ ή ανώτερης, για όσους επιλέξουν την κατηγορία οδηγών – χειριστών.

-Βεβαίωση ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα.

-Ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο, καρδιολόγο και ψυχίατρο για την πιστοποίηση καλής σωματικής και ψυχικής υγείας.

-Για τους πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται επιπλέον απόδειξη μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα για τουλάχιστον τρία χρόνια, καθώς και πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Ένας θεσμός δίπλα στην πρώτη γραμμή

Οι εθελοντές πυροσβέστες αποτελούν μέρος του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και συμμετέχουν στις δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ένταξή τους γίνεται μέσω ειδικής διαδικασίας και όσοι αποκτούν την ιδιότητα εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντή Πυροσβέστη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία και να ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα πριν καταθέσουν την αίτησή τους.

https://www.fireservice.gr/el_GR/-/diadikasia-kai-proupotheseis-apokteses-idiotetas-ethelonte-pyrosbeste-kai-synaphe-themata-ethelonton-pyrosbest-4

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε πολλά ενεργά μέτωπα σε όλη τη χώρα. Οι εθελοντές συμμετέχουν διαχρονικά στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης, στηρίζοντας το έργο των επαγγελματιών πυροσβεστών τόσο στις δασικές πυρκαγιές όσο και σε άλλες έκτακτες καταστάσεις.