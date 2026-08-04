Γονατιστή στην Παναγία της Τήνου η Μαρία Μενούνος με την κόρη της

Στην Τήνο βρέθηκε η Μαρία Μενούνος, όπου επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας μαζί με την κόρη της, Αθηνά. Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το προσκύνημά της στο Instagram, συνοδεύοντάς τα με μια προσωπική εξομολόγηση για την πίστη της.

Η Μενούνος ανέφερε ότι μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής της τις έχει ζήσει στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, όπως έγραψε, πραγματοποιεί προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, τον οποίο θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό στη ζωή της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η κόρη της βαφτίστηκε στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina της Καλιφόρνιας.

Φέτος, όπως εξηγεί, ένιωσε ότι έπρεπε να επισκεφθεί την Τήνο. Αναφέρει ότι η μητέρα της τής έδωσε το όνομα Μαρία προς τιμήν της Παναγίας και ότι πάντα αισθανόταν την προστασία της. Μετά τη γέννηση της κόρης της, όπως σημειώνει, αυτή η σχέση έγινε ακόμη πιο δυνατή.

Στην ανάρτησή της περιγράφει ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του ταξιδιού την επίσκεψή της στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Θυμάται τη συγκίνηση που ένιωσε όταν μπήκε στην εκκλησία κρατώντας την Αθηνά και αποκαλύπτει ότι προσευχήθηκε για την προστασία της κόρης της, της οικογένειάς της και των φίλων της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην παράδοση του προσκυνήματος στην Τήνο, με τους πιστούς να διανύουν γονατιστοί τη διαδρομή από το λιμάνι έως τον ναό ως ένδειξη πίστης, ευγνωμοσύνης ή εκπλήρωσης τάματος.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον πατέρα Πέτρο Γεώργιο, ο οποίος, όπως έγραψε, τους ξενάγησε στους ιερούς χώρους του ναού και τους μίλησε για την ιστορία του προσκυνήματος.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρία Μενούνος προτρέπει όσους σχεδιάζουν ταξίδι στην Ελλάδα να επισκεφθούν την Τήνο, χαρακτηρίζοντας το νησί έναν τόπο που προσφέρει γαλήνη και μοναδικές εμπειρίες.