(Βίντεο) Συγκλονίζουν οι εικόνες από το cockpit των πυροσβεστικών αεροσκαφών

Η μάχη των πιλότων με τις φωτιές

Ένα βίντεο με εικόνες από τις αδιάκοπες αποστολές των εναέριων μέσων κατάσβεσης δημοσίευσε η σελίδα airfirefighters_gr στο Instagram. Η λεζάντα γράφει χαρακτηριστικά: «Non-stop firefighting missions».

Το βίντεο ξεκινά από την προετοιμασία των πληρωμάτων, πριν επιβιβαστούν στα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στη συνέχεια καταγράφει στιγμές από τις επιχειρήσεις, με τους πιλότους να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα πύρινα μέτωπα.

Ξεχωρίζουν τα πλάνα από τη διαδικασία υδροληψίας στη θάλασσα. Τα αεροσκάφη πετούν σε πολύ χαμηλό ύψος, γεμίζουν τις δεξαμενές τους και επιστρέφουν αμέσως στη φωτιά για την επόμενη ρίψη.

Οι εικόνες μέσα από τα cockpit δίνουν μια διαφορετική εικόνα της επιχείρησης. Καταγράφουν την ορατότητα που περιορίζεται από τους καπνούς, τις χαμηλές διελεύσεις και τον συντονισμό των πληρωμάτων την ώρα της αποστολής.

Το βίντεο περιλαμβάνει ακόμη πλάνα από τα μεγάλα πύρινα μέτωπα που αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα.

Οι εικόνες αναδεικνύουν τη δυσκολία των επιχειρήσεων και την απαιτητική δουλειά των πιλότων, οι οποίοι πραγματοποιούν διαδοχικές αποστολές κατάσβεσης χωρίς διακοπή.