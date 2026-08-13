Ταυτόχρονα 112 σε Αιτωλοακαρνανία και Χαλκιδική

Δύο πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στις περιοχές Κασσάνδρεια Χαλκιδικής και Μακύνεια Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα για την Κασσάνδρεια Χαλκιδικής η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πριν λίγο ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρειας.

Φωτιά κοντά στο Αντίρριο – Στο σημείο και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ Μακύνειας και Αντιρρίου, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Μήνυμα από το 112, ήχησε στα κινητά των κατοίκων για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού πάνω από την περιοχή.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, καθώς η γειτνίαση με πρατήριο υγρών καυσίμων αυξάνει την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της φωτιάς ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.