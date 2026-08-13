Φωτιά στην Ποταμούλα – Απανωτά 112 για Αιτωλοακαρνανία

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν, 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν 2 αεροσκάφη.

Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.