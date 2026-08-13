Μετρητά ή κινητό; Οι Ευρωπαίοι κρατούν ακόμη ζωντανό το… πορτοφόλι

Παρά την εντυπωσιακή εξάπλωση των ψηφιακών συναλλαγών, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό μέσο πληρωμής στην Ευρωζώνη. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνει ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο δεν εγκαταλείπουν τα μετρητά, αλλά αυξάνεται ελαφρά και ο αριθμός όσων τα αποδέχονται.

Συγκεκριμένα, το 92% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης, ξενοδοχείων και ψυχαγωγίας δέχεται πληρωμές με μετρητά, έναντι 90% πριν από δύο χρόνια. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αναστροφή της τάσης που είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι ανέπαφες συναλλαγές είχαν κυριαρχήσει.

Την ίδια ώρα, οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο. Μέσα σε δύο χρόνια, η αποδοχή τους από τις επιχειρήσεις αυξήθηκε από 36% σε 68%, γεγονός που αποτυπώνει τη ραγδαία εξοικείωση των καταναλωτών με τα ψηφιακά πορτοφόλια και τις εφαρμογές πληρωμών.

Η έρευνα δείχνει ακόμη ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις επενδύει περισσότερο στις ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ το 13% έχει ήδη εγκαταστήσει ταμεία αυτοεξυπηρέτησης. Ωστόσο, οι περισσότεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι τα μετρητά εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η αξιοπιστία, η προστασία της ιδιωτικότητας και η δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των πελατών, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν τραπεζική κάρτα ή ψηφιακό πορτοφόλι.

Τα στοιχεία της ΕΚΤ επιβεβαιώνουν ότι η Ευρώπη δεν εγκαταλείπει τα μετρητά, αλλά οδηγείται σε ένα υβριδικό μοντέλο πληρωμών, όπου φυσικό και ψηφιακό χρήμα συνυπάρχουν. Για τους καταναλωτές αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές, ενώ για τις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία στην εξυπηρέτηση των πελατών τους.