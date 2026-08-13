Μαγικές εικόνες από την ολική έκλειψη σελήνης

Μοναδικά, σχεδόν απόκοσμα πλάνα κάνουν τον γύρο του κόσμου από τη χθεσινή ολική έκλειψη ηλίου, την πρώτη που έγινε ορατή στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά από δεκαετίες.

Από τις παγωμένες ακτές της Ισλανδίας μέχρι τα θερμά εδάφη της Ισπανίας, η μέρα έγινε νύχτα για λίγα λεπτά, χαρίζοντάς μας, ένα σπάνιο ουράνιο υπερθέαμα.