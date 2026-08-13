Ένα χωριό χτίζει σπίτι για μια οικογένεια

Ένα ολόκληρο χωριό ενώνεται για να χτίσει σπίτι για μια οικογένεια που πρόκειται να εγκατασταθεί εκεί. Η ξεχωριστή πρωτοβουλία καταγράφεται στη Ρούσσα του Δήμου Σουφλίου.

Ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, ανέδειξε την προσπάθεια μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιεύοντας και σχετικό βίντεο.

Στις εικόνες, οι κάτοικοι της Ρούσσας συμμετέχουν στις εργασίες για την ανέγερση της κατοικίας. Άνθρωποι του χωριού εργάζονται μαζί, προσφέροντας χρόνο και προσωπική εργασία.

Η προσπάθεια δεν αφορά μόνο την κατασκευή ενός σπιτιού. Η τοπική κοινωνία θέλει να βοηθήσει έμπρακτα μια οικογένεια που θα εγκατασταθεί στη Ρούσσα.

Ο Δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή των κατοίκων. Στην ανάρτησή του συνεχάρη τους Μπεκτασήδες και Αλεβίτες συμπολίτες του για την πρωτοβουλία.

«Ένα ολόκληρο χωριό, μια γειτονιά, μια μεγάλη οικογένεια», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την εικόνα που καταγράφεται στο βίντεο.

Οι κάτοικοι δείχνουν στην πράξη τη διάθεση να στηρίξουν ο ένας τον άλλον. Η κατασκευή προχωρά με τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων της κοινότητας.

Ο δήμαρχος Σουφλίου στάθηκε ιδιαίτερα στην έννοια της αλληλεγγύης, σημειώνοντας πως μια κοινωνία με ισχυρούς δεσμούς μπορεί να στηρίζει τα μέλη της όταν υπάρχει ανάγκη.