Στο Πόρτο Χέλι superyacht των 60 εκ. δολαρίων

Στο Πόρτο Χέλι, στον Αργοσαρωνικό, βρίσκεται το εντυπωσιακό superyacht Sarah, μήκους 62 μέτρων και με εκτιμώμενη αξία περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η παρουσία της πολυτελούς θαλαμηγού στα ελληνικά νερά αποτελεί ακόμη μία εικόνα από την έντονη δραστηριότητα του διεθνούς luxury yachting στη χώρα.

Το Sarah ξεχωρίζει για το μέγεθός του και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των μεγάλων ιδιωτικών σκαφών που επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης, αναφέρθηκε στην παρουσία του σκάφους και στη δυναμική που εμφανίζει η Ελλάδα ως προορισμός για επισκέπτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

«Ακόμα και βασιλιάδες, πρίγκιπες και δισεκατομμυριούχοι επιλέγουν την Ελλάδα μας για τις διακοπές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, το Πόρτο Χέλι, ο Αργοσαρωνικός και τα ελληνικά νησιά συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες και επιβάτες μεγάλων ιδιωτικών σκαφών. Αναφέρει πώς η παρουσία του Sarah ενισχύει την εικόνα της περιοχής ως προορισμού για το luxury yachting. Παράλληλα, αναδεικνύει τις ελληνικές θάλασσες ως επιλογή για ταξιδιώτες, που αναζητούν υψηλού επιπέδου διακοπές με ιδιωτικά σκάφη.

Για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, τέτοιες αφίξεις αποτελούν σημαντική προβολή. Το Πόρτο Χέλι και ο Αργοσαρωνικός βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μεγάλων yachts που επισκέπτονται τη χώρα.