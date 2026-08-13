Ένας ταύρος στο “σεργιάνι”

Ο ταύρος που βλέπετε αποφάσισε να αφήσει για λίγο τον σταύλο και να βγει στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ζέφυρου.

Οι οδηγοί που τον έβλεπαν ξαφνικά μπροστά τους επιδίδονταν σε απότομους ελιγμούς προκειμένου να τον αποφύγουν.

Ένα περιστατικό που αρχικά μπορεί να προκαλεί χαμόγελα , αναδεικνύει όμως τους κινδύνους που υπάρχουν από ανεπιτήρητα ζώα που μπορεί ξαφνικά να βρεθούν στο δρόμο.

Πηγή: PamePreveza/Facebook