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Ένας ταύρος στο “σεργιάνι”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/08/2026 15:34
Ένας ταύρος στο “σεργιάνι”
Φωτογρφία/Suffolk County Police Department via AP

Ο ταύρος που βλέπετε αποφάσισε να αφήσει για λίγο τον σταύλο και να βγει στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ζέφυρου.

Οι οδηγοί που τον έβλεπαν ξαφνικά μπροστά τους επιδίδονταν σε απότομους ελιγμούς προκειμένου να τον αποφύγουν.

Ένα περιστατικό που αρχικά μπορεί να προκαλεί χαμόγελα , αναδεικνύει όμως τους κινδύνους που υπάρχουν από ανεπιτήρητα ζώα που μπορεί ξαφνικά να βρεθούν στο δρόμο.

Πηγή: PamePreveza/Facebook

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