Ένας ταύρος στο “σεργιάνι”
Ο ταύρος που βλέπετε αποφάσισε να αφήσει για λίγο τον σταύλο και να βγει στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ζέφυρου.
Οι οδηγοί που τον έβλεπαν ξαφνικά μπροστά τους επιδίδονταν σε απότομους ελιγμούς προκειμένου να τον αποφύγουν.
Ένα περιστατικό που αρχικά μπορεί να προκαλεί χαμόγελα , αναδεικνύει όμως τους κινδύνους που υπάρχουν από ανεπιτήρητα ζώα που μπορεί ξαφνικά να βρεθούν στο δρόμο.
Πηγή: PamePreveza/Facebook
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