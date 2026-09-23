Ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

Απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης εξιχνιάστηκε στα Ιωάννινα. Η υπόθεση σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, γνώριμοι της ηλικιωμένης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Δημιούργησαν e-banking χωρίς να το γνωρίζει

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι δημιούργησαν, χωρίς να το γνωρίζει η ηλικιωμένη, λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Στη συνέχεια επιχείρησαν να μεταφέρουν χρηματικό ποσό ύψους 40.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της σε άλλον λογαριασμό.

Η απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη μεταφορά χρημάτων.

Επιχείρησαν ανάληψη από ΑΤΜ

Οι δύο ημεδαποί αποπειράθηκαν ακόμη να πραγματοποιήσουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ, χρησιμοποιώντας τραπεζική κάρτα της ηλικιωμένης. Ωστόσο, η κάρτα δεν ήταν σε ισχύ. Προηγουμένως, είχαν αυξήσει το ανώτατο όριο ανάληψης μέσω του ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δημιουργήσει.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ημεδαπών θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.