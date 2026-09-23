Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου 2026, στη Μεταμόρφωση. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 280 ευρώ.

Ο έλεγχος από τους αστυνομικούς

Οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης εντόπισαν τον 17χρονο και τον έκριναν ύποπτο. Τον σταμάτησαν για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντόπισαν στην κατοχή του την ποσότητα της ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

Η σύλληψη και η δικογραφία

Ο 17χρονος, ημεδαπός, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τη δικογραφία σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.