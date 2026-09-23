Καλαμάτα: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 38χρονος

Καλαμάτα: «Η ζωή σου είναι λίγη» φέρεται να της είπε πριν την πυροβολήσει

Είχαν χωρίσει έναν μήνα πριν – ο 38χρονος φέρεται να την είχε φωτογραφίσει χωρίς τη θέλησή της την προηγούμενη ημέρα.Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί στην Καλαμάτα, με έναν 38χρονο να φέρεται να στρέφει κυνηγετικό όπλο εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του και να πυροβολεί δύο φορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, οι δύο είχαν διατηρήσει σχέση για περίπου δύο χρόνια, η οποία είχε ολοκληρωθεί περίπου έναν μήνα πριν από το περιστατικό.

Δέκα λεπτά πριν από τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος τηλεφώνησε στην 25χρονη και να την απείλησε λέγοντάς της: «Η ζωή σου είναι λίγη».

Λίγο αργότερα, ο 38χρονος φέρεται να μετέβη με το αυτοκίνητό του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης, όπου κινείτο πεζή η 25χρονη με κατεύθυνση προς την εργασία της.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αφού πέρασε με το όχημά του από το σημείο όπου βρισκόταν η γυναίκα, σταμάτησε και κατέβηκε κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Αφού το όπλισε, κινήθηκε προς το μέρος της και πυροβόλησε δύο φορές από απόσταση περίπου δέκα μέτρων.

Από τους πυροβολισμούς η 25χρονη δεν τραυματίστηκε.

Ο 38χρονος στη συνέχεια επιβιβάστηκε ξανά στο όχημά του και απομακρύνθηκε από την περιοχή. Κατά τη διαφυγή του ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, προσκρούοντας σε φορτηγό, και εγκατέλειψε το σημείο, παίρνοντας μαζί του το κυνηγετικό όπλο.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό του. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση ο 38χρονος εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς εντοπίστηκε αργότερα σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο. Πρόκειται για δίκαννο κυνηγετικό όπλο, στο οποίο βρέθηκαν δύο πυροδοτημένοι κάλυκες.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το όπλο ανήκει στον πατέρα του 38χρονου, ο οποίος το κατείχε νόμιμα. Ο ίδιος προσήλθε αυτοβούλως στις αστυνομικές Αρχές και συνελήφθη.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την προανάκριση, το απόγευμα της Τρίτης ο 38χρονος φέρεται να είχε φωτογραφίσει την 25χρονη χωρίς τη συναίνεσή της.