Δήθεν υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ εξαπάτησαν ηλικιωμένη

Πάνω από 200.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά έχασε ηλικιωμένη στην Άρτα, όταν άγνωστος την εξαπάτησε τηλεφωνικά, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Η απάτη έγινε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς στο σπίτι της λόγω βραχυκυκλώματος.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή ενός ημεδαπού.

Της ζήτησαν να βγάλει έξω χρήματα και χρυσαφικά

Ο δράστης τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Της είπε ότι υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σπίτι της εξαιτίας βραχυκυκλώματος. Η γυναίκα πείστηκε και συγκέντρωσε 760 ευρώ και χρυσαφικά που είχε στο σπίτι της. Στη συνέχεια, τα άφησε έξω από αυτό, όπως της υπέδειξαν, προκειμένου –όπως πίστευε– να διαφυλαχθούν.

Από το σημείο τα πήραν άγνωστοι συνεργοί του τηλεφωνικού απατεώνα, χωρίς η ηλικιωμένη να αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Η αξία των χρυσαφικών υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών

Κατά την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να φτάσουν στο σπίτι της ηλικιωμένης. Ταυτοποιήθηκε επίσης ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας συνεχίζεται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.