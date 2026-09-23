Ιεράπετρα: 45χρονος άνδρας ξυλοκόπησε τη γυναίκα του

Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας νοσηλεύεται γυναίκα με μώλωπες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα, μετά από καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό από τον 45χρονο σύντροφό της. Ο άνδρας συνελήφθη στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, δίπλα στην παιδική χαρά «Γιώργος Διαλεκτάκης», και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Λασιθίου.

Τη χτύπησε με γροθιές και ξύλινη τάβλα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 45χρονος, βουλγαρικής υπηκοότητας και κάτοικος Ρεθύμνου, είχε καταναλώσει αλκοόλ και καβγάδισε με τη Ρωσίδα σύντροφό του. Φέρεται να τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στη συνέχεια να πήρε ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι και να τη χτυπούσε σε όλο της το σώμα.

Η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει κατεβαίνοντας τις σκάλες από τον πρώτο όροφο προς τον δρόμο. Ο 45χρονος, όμως, την ακολούθησε και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συνέχισε να τη χτυπά. Αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο ανιψιός του, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει και δέχθηκε και ο ίδιος χτυπήματα. Οι κραυγές της γυναίκας ξεσήκωσαν τη γειτονιά. Κάτοικοι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Ιεράπετρας έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 45χρονο, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Εικόνα από το σημείο neakriti ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-neakriti

Παραμένει στη Χειρουργική Κλινική

Η γυναίκα έχει μώλωπες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και σε όλο το σώμα και παραμένει στη Χειρουργική Κλινική για παρακολούθηση. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν ότι κινδυνεύει η ζωή της και δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Λασιθίου στη Νεάπολη.

Στο μεταξύ, η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας έφτασε στην παλιά διώροφη κατοικία όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Στο κτίριο μένουν άστεγοι και άνεργοι Βούλγαροι, ενώ το μπαλκόνι του κτιρίου βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση. Για τον λόγο αυτό αποκλείστηκε το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τους διερχόμενους.