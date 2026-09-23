Μαραθώνας: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά

Δύο ημεδαποί, ηλικίας 59 και 74 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου 2026 στον Μαραθώνα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων. Στην κατοχή τους και στις οικίες τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 10 δενδρύλλια κάνναβης και 169 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για άτομα που φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Μαραθώνα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους και, σύμφωνα με την Αστυνομία, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που έγιναν στις οικίες των δύο κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

10 δενδρύλλια κάνναβης

169 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

33 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

6 μπουκάλια με έλαια κάνναβης

4 τρίφτες

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

1 κυνηγετικό δίκαννο

43 φυσίγγια

200 ευρώ

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.