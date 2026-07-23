Τα… μπέρδεψε και του επιτέθηκε με τρίαινα

Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε στη Θεσσαλονίκη όταν ένα 36χρονος έκανε λάθος και μπέρδεψε το πρόσωπο του άνδρα που τον είχε ξυλοκοπήσει λίγες ημέρες νωρίτερα στη Χαλκιδική με έναν άλλον, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον λάθος άνθρωπο με μία τρίαινα.

Ο 36χρονος πριν λίγες μέρες βρισκόταν σε νυχτερινό κέντρο της Χαλκιδικής, όπου και ξυλοκοπήθηκε από μία ομάδα ανδρών. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη καθώς μπέρδεψε την όψη ενός από τους άνδρες που τον είχαν ξυλοκοπήσει με έναν άλλον 41χρονο και του επιτέθηκε με μία τρίαινα.

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, για επ[ικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών. Ωστόσο την εκτέλεση της ποινής ανέστειλε η έφεση που άσκησε.

Ο 41χρονος κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν είχε ξαναδεί τον 36χρονο στη ζωή του. Όπως περιέγραψε ο 36χρονος τον πλησίασε και τον χτύπησε με την τρίαινα στον ώμο. Όταν κατάλαβε ότι έκανε λάθος ζήτησε συγνώμη.

Σε μία προσπάθεια να δικαιολογηθεί ο 36χρονος ισχυρίστηκε ενώπιων του δικαστηρίου ότι μόλις είδε τον 41χρονο πίστεψε ότι είναι ένας από τους άνδρες που του είχαν επιτεθεί έξω από το νυχτερινό κέντρο στη Χαλκιδική. Ο 36χρονος είχε στην κατοχή του την τρίαινα λόγω της ενασχόλησής του με το ψαροντούφεκο όπως είπε.