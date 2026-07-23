Έτοιμος ο «μεγάλος αδερφός» στους δρόμους

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και των 388 καμερών καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους της Αττικής, με την Περιφέρεια να παραδίδει ένα έργο που στοχεύει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι θέσεις των καμερών επιλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με βάση τα σημεία όπου καταγράφονται συχνά παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Το έργο, προϋπολογισμού 13,38 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας.

Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Για κάθε παράβαση θα αποστέλλεται στην Ελληνική Αστυνομία αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, που θα περιλαμβάνει έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο, ενώ έχει προβλεφθεί να μην καταγράφονται τα πρόσωπα των επιβαινόντων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Περιφέρεια βρίσκεται πλέον σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεση του συστήματος και να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε ότι η εγκατάσταση των καμερών ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, επισημαίνοντας πως πλέον απομένει η ενεργοποίηση του συστήματος από την Πολιτεία. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα έργο πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και όχι για μέτρο εισπρακτικού χαρακτήρα.

Η τοποθέτηση των καμερών εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα της Περιφέρειας για την οδική ασφάλεια, το οποίο περιλαμβάνει 31 έργα συνολικού προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 18 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, υλοποιούνται ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης, ενώ τα υπόλοιπα 13 βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης.

Παράλληλα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ήδη ολοκληρωθεί:

Η κατασκευή 101 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.

Η εγκατάσταση 1.362 φωτιστικών σωμάτων LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι παρεμβάσεις στις λεωφόρους Κατεχάκη, Αλίμου και Λιοσίων, με νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις και εργασίες αποκατάστασης σε επικίνδυνα φρεάτια.

Στόχος όλων των έργων, σύμφωνα με την Περιφέρεια, είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η βελτίωση της ασφάλειας για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες.