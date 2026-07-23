Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη
Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς ακόμη μία βάρκα με παράτυπους μετανάστες έφτασε στην παραλία “Περιστεράς”, ανατολικά της Ιεράπετρας.
Οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στην ακτή.
Το νέο περιστατικό προστίθεται στις διαδοχικές αφίξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στα νότια παράλια της Κρήτης, όπου οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται αυξημένες.
Πηγή Facebook: Nikos Petashs
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