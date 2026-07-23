Αλαλούμ με αλληλοκατηγορίες για πυροβολισμούς στην Κρήτη

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στα ορεινά της Βιάννου Κρήτης μεταξύ ενός 29χρονου και δύο ξαδερφών, ενός 21χρονου και ενός 29χρονου.

Ο 29χρονος έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα Βιάννου πρώτος και κατήγγειλε ότι δέχτηκε πυροβολισμούς από τους δύο νεαρούς. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τους δύο άνδρες οι οποίοι εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα και έδωσαν άλλη εκδοχή των γεγονότων. Οι νεαροί ισχυρίστηκαν πως ο 29χρονος ήταν εκείνος που τράβηξε όπλο και πως εκείνοι ήταν αυτοί που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν και το γεγονός διερευνάται περαιτέρω για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες.

Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε κανείς από τους τρεις.