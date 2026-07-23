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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Δερβένι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/07/2026 09:54
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Δερβένι
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Με ενισχυμένες επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

 

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 09:00 σε χαμηλή βλάστηση, ενώ όσο εξελισσόταν το μέτωπο αυξήθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν:

·         120 πυροσβέστες.

·         4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

·         33 πυροσβεστικά οχήματα.

·         12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής.

·         Εθελοντές πυροσβέστες.

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις:

·         7 αεροσκάφη.

·         3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

 

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.

Στις 09:56 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

 

Yπενθυμίζεται ότι για σήμερα η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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