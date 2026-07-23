Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Δερβένι
Με ενισχυμένες επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 09:00 σε χαμηλή βλάστηση, ενώ όσο εξελισσόταν το μέτωπο αυξήθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις πυρόσβεσης.
Στο σημείο επιχειρούν:
· 120 πυροσβέστες.
· 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.
· 33 πυροσβεστικά οχήματα.
· 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής.
· Εθελοντές πυροσβέστες.
Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις:
· 7 αεροσκάφη.
· 3 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.
Στις 09:56 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.
Yπενθυμίζεται ότι για σήμερα η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις