Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Δερβένι

Με ενισχυμένες επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 09:00 σε χαμηλή βλάστηση, ενώ όσο εξελισσόταν το μέτωπο αυξήθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν:

· 120 πυροσβέστες.

· 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

· 33 πυροσβεστικά οχήματα.

· 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής.

· Εθελοντές πυροσβέστες.

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις:

· 7 αεροσκάφη.

· 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.

Στις 09:56 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Yπενθυμίζεται ότι για σήμερα η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).