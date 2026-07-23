Οκτώ χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 23 Ιουλίου, από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται στις περιοχές που σημάδεψε η τραγωδία του 2018.

Συγγενείς θυμάτων, εγκαυματίες, κάτοικοι, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα τιμήσουν τη μνήμη των 177 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, συμμετέχοντας σε επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία στον δρόμο που ακολούθησε η φωτιά.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, που συνδιοργανώνει τις εκδηλώσεις με τον Δήμο Μαραθώνα, τονίζει στο μήνυμά του ότι η επέτειος δεν αφορά μόνο τη διατήρηση της μνήμης, αλλά και την ανάγκη για διαρκή υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής, της λογοδοσίας και της ευθύνης, ώστε μια αντίστοιχη τραγωδία να μην επαναληφθεί.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν μετά τη Θεία Λειτουργία με επιμνημόσυνες δεήσεις στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Στις 19:00 θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, ενώ θα ακολουθήσει το προσκλητήριο των νεκρών.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα περπατήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε η καταστροφική πυρκαγιά μέχρι το Μάτι. Η κεντρική εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί στις 20:30 στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Ματιού (Ν.Α.Ο.ΜΑ.), ενώ στις 21:15 θα ολοκληρωθεί με πορεία από την οδό Ποσειδώνος έως την Αργυρά Ακτή.