Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις Σχολές Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), με τους υποψηφίους να μπορούν πλέον να δουν σε ποια σχολή εισάγονται.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες του υπουργείου Παιδείας τέθηκαν σε λειτουργία και οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα χρειάζονται:

· Ο οκταψήφιος κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

· Τα τέσσερα πρώτα γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο.

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν σταδιακά τα αποτελέσματα και μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Για τις Σχολές Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν χρησιμοποιώντας:

· Τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους.

· Τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα της εκπαιδευτικής τους πορείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.