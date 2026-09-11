Στον Εισαγγελέα οι δύο γιατροί
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία σχηματίσθηκε καθώς:
· αν και η γιατρός έχει υποστηρίξει ότι η θεραπεία δεν είχε αρχίσει, προκύπτει από τον έλεγχο των μηχανημάτων, ότι ήταν σε λειτουργία για 42 λεπτά.
· ο ασθενής φαίνεται να ήταν σε άσχημη κλινική κατάσταση όταν έφτασε στην κλινική , γεγονος που θα έπρεπε να εκτιμήσουν και να τον στείλουν σε νοσοκομείο
· ο ασθενής υποβλήθηκε σε μια τέτοια διαδικασία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο που δεν είχε sσύμφωνα με την αστυνομία άδεια.
Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σε ανακριτή.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις