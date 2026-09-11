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Στον Εισαγγελέα οι δύο γιατροί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/09/2026 13:36
Στον Εισαγγελέα οι δύο γιατροί
Οι δυο γιατροί οδηγούνται στην Ευελπίδων ΙΝΤΙΜΕ

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος.

πίστα Μαζωνάκης
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Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία σχηματίσθηκε καθώς:

·   αν και η γιατρός έχει υποστηρίξει ότι η θεραπεία δεν είχε αρχίσει, προκύπτει από τον έλεγχο των μηχανημάτων, ότι ήταν σε λειτουργία για 42 λεπτά.

·    ο ασθενής φαίνεται να ήταν σε άσχημη κλινική κατάσταση όταν έφτασε στην κλινική , γεγονος που θα έπρεπε να εκτιμήσουν και να τον στείλουν σε νοσοκομείο

·    ο ασθενής υποβλήθηκε σε μια τέτοια διαδικασία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο που δεν είχε sσύμφωνα με την αστυνομία  άδεια.

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σε ανακριτή.

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