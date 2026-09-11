Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου

Απροσδιόριστη αιτία θανάτου αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγο . Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επικεντρώνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής βρέθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, πριν υποστεί καρδιακή ανακοπή. Οι δύο γιατροί, συνελήφθησαν στο πλαίσιο δικογραφίας για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις των γιατρών και διασωστών του ΕΚΑΒ, στοιχεία από τις συσκευές του ιατρείου, καθώς και το αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες πριν από την πλασμαφαίρεση. Έχει ήδη γίνει αυτοψία τόσο στο ιατρείο όσο και στην κατοικία του καλλιτέχνη.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί περιγράφουν αποκλίσεις ως προς την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, το αν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και τον χρόνο που μεσολάβησε έως την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ. Η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο .

Το χρονικό άφιξης στο ιατρείο της Καρνεάδου

Κομβικό σημείο της δικογραφίας είναι η ώρα κατά την οποία έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο. Η γιατρός φέρεται να είχε καταθέσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης προσήλθε στις 16:30.

Ωστόσο, υλικό από κάμερες ασφαλείας του κτιρίου φέρεται να καταγράφει την είσοδό του νωρίτερα, περίπου στις 13:00. Σε άλλη εκδοχή των ίδιων πληροφοριών, η ώρα τοποθετείται γύρω στις 13:30. Η διαφορά αυτή αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από την Ασφάλεια, η οποία επιχειρεί να προσδιορίσει όσα συνέβησαν στο διάστημα πριν από την κλήση βοήθειας.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η κατάσταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στο ιατρείο. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του ενώ τοποθετούσε δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό του χέρι και πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

Από τον επιτόπιο και τεχνικό έλεγχο, όμως, φέρεται να προέκυψε ότι το μηχάνημα είχε τεθεί σε λειτουργία.

Η κατάσταση του τραγουδιστή πριν από τη θεραπεία

Κατά την κατάθεσή της, η γιατρός περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως επιβαρυμένο, με υπερδιέγερση, αστάθεια και δυσκολία στην άρθρωση. Φέρεται επίσης να ανέφερε ότι ήταν άυπνος και ζητούσε βοήθεια ώστε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Ασφάλεια διερευνά αν η ανακοπή συνδέεται με την ιατρική πράξη, αν πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι προληπτικοί έλεγχοι και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Εξετάζεται επίσης αν υπήρξε καθυστέρηση ή παράλειψη που μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

ΙΝΤΙΜΕ

Τι κατέθεσαν και τι αναζήτησαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μπήκε στο ιατρείο, φέρεται να ζήτησε να πληροφορηθεί αν είχε προηγηθεί ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή. Από το ιατρείο φέρεται να δόθηκε η απάντηση ότι είχε γίνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις εκείνη τη στιγμή.

Οι Αρχές αναζητούν την ακριβή ώρα της ανακοπής, τον χρόνο έναρξης της ΚΑΡΠΑ, την ύπαρξη απινιδωτή στον χώρο και το αν χρησιμοποιήθηκε. Εξετάζεται ακόμη ο χρόνος που απαιτήθηκε έως την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Στο «Ελπίς» συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση επί περίπου 55 λεπτά, χωρίς να καταστεί δυνατή η επαναφορά του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:40.

Η αδειοδότηση του ιατρείου και οι δύο συσκευές

Κατά την αυτοψία των αστυνομικών και κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον χώρο.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι σε προηγούμενους ελέγχους που είχαν γίνει στο ιατρείο το 2024 και το 2025 δεν είχαν εντοπιστεί τέτοια μηχανήματα. Η γιατρός από την πλευρά της, φέρεται να υποστηρίζει ότι διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιήσεις και ότι θα τις καταθέσει στις Αρχές.

Η Ασφάλεια συνεχίζει να συγκεντρώνει στοιχεία, προκειμένου να ανασυνθέσει το πλήρες χρονικό από την είσοδο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου έως τη διακομιδή του στο «Ελπίς».