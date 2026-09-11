Φυλή: 14 συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

14 άτομα συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου σε οικισμούς της Φυλής, κατά τη διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε 2.380 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που είχε καταγραφεί στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ακόμη αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

26 παραβάσεις του ΚΟΚ

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης βεβαιώθηκαν συνολικά 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες ικανότητας οδήγησης.

Ξηλώθηκαν 2.380 μέτρα καλωδίων

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.