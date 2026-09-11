Πήγε να κοροϊδέψει ηλικιωμένη και τον κατάλαβε

Πήγε να κοροϊδέψει ηλικιωμένη, αλλά δεν τα κατάφερε.Τον συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές.

Έναν απατεώνα της κακιάς ώρας συνέλαβαν την Τρίτη το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισσίας.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας την Τρίτη το μεσημέρι πήρε τηλέφωνο ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή του Πύργου, προσποιούμενος τον «πολύ πρωτότυπο» ρόλο του λογιστή.

Ο φερόμενος δράστης, επικαλλούμενος υποτιθέμενο χρέος στην εφορία, προσπάθησε να πείσει την γυναίκα να συγκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό και να το τοποθετήσει έξω από το σπίτι της.

Ωστόσο, η ηλικιωμένη δεν έχαψε το κόλπο του «λογιστή» και κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι μετέβησαν άμεσα στην οικία της γυναίκας, εντόπισαν τον απατεώνα να μεταβαίνει με αυτοκίνητο στο σημείο, με συνοδηγό έναν άγνωστο συνεργό του.

Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών οι δράστες έγιναν καπνός.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των αναζητήσεων ο φερόμενος «λογιστής», εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισσίας. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και προσήχθη στο τμήμα, όπου και συνελήφθη.

Οι αστυνομικοί, κατά την διάρκεια ερευνών κατέσχεσαν το αυτοκίνητο -που οδηγούσε ο δράστης- ,220 ευρώ , κλειδί και έγγραφα. Ενώ προέκυψε επίσης ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης πριν λίγους μήνες, διότι οδηγούσε όχημα υπό την επήρεια μέθης.

Για τον συλληφθέντα έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία και παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση των στοιχείων, τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του συλληφθέντα.