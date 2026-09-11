Φωτιά στον Παλαιόκηπο Λέσβου – Ήχησε το 112
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων, προειδοποιώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.
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