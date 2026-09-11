Oasis: Επιστρέφουν πάλι στην σκηνή

Οι Oasis επιστρέφουν. Ανακοίνωσαν περιοδεία για το 2027.

Ένα από τα πιο εμβληματικά βρετανικά συγκροτήματα, οι Oasis, αποκάλυψαν την ώρα και την ημερομηνία ανακοίνωσης της περιοδείας τους για το 2027 με έναν μοναδικό τρόπο.

Τα δύο αδέρφια, έστησαν ένα εντυπωσιακό σόου με drones, στην γεννέτηρα τους, το Μάντσεστερ και οι fans ήδη προετοιμάζονται για τον πόλεμο των εισιτηρίων.

Το συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει ξανά την περιοδεία επανένωσης «Live ’25» για το επόμενο έτος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, σύμφωνα με το Billboard.

Στις φημολογούμενες τοποθεσίες και ημερομηνίες των επερχόμενων συναυλιών περιλαμβάνονται: 12 εμφανίσεις στην πόλη καταγωγής τους, το Μάντσεστερ, καθώς και η επιστροφή στο Νέμπγουορθ.

Η εταιρεία SJM, υπεύθυνη για τη διοργάνωση της περιοδείας του συγκροτήματος, έλαβε άδεια για τη διεξαγωγή συναυλιών σε χώρο της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι θρυλικές τους εμφανίσεις το 1996.

Αναμένουμε λοιπόν τις επίσημες ημερομηνίες στις 14 Σεπτεμβρίου του 2026.