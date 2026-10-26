Στον Ανακριτή οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι

Με τις απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων ενώπιον του Ανακριτή, ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση των φερόμενων χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ, για την οποία είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος έξι προσώπων.

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν τρία πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για χρηματισμό με σκοπό την επηρεασμό της εξέλιξης και του αποτελέσματος αγώνων.

Οι απολογίες τους, έρχονται, μετά τις αποφάσεις προφυλάκισης των συγκατηγορουμένων τους,

Στο μικροσκόπιο του ανακριτή οι 49 αγώνες

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ο Ανακριτής αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα εξεταστούν και θα διασταυρωθούν μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός θα αξιολογήσει τα στοιχεία που θα προκύψουν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η υπόθεση παρουσιάζει και άλλες ποινικές προεκτάσεις. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στους 49 αγώνες μπάσκετ που βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση.

Ήδη, ο Ανακριτής έχει ζητήσει διευκρινίσεις από την αρμόδια επιτροπή σχετικά με το εάν οι συγκεκριμένοι αγώνες ήταν διαθέσιμοι προς στοιχηματισμό, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Οι απαντήσεις που αναμένονται θα αποτελέσουν κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση της υπόθεσης και θα καθορίσουν εάν προκύπτει ποινικό ενδιαφέρον και ως προς το σκέλος της στοιχηματικής δραστηριότητας.