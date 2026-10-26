Πολύωρη ταλαιπωρία για επιβάτες στο «Δωδεκάνησος» λόγω βλάβης

Μεγάλη ταλαιπωρία για επιβάτες που ταξίδευαν με το πλοίο Δωδεκάνησος, χτες το απόγευμα

Το πλοίο ξεκίνησε από την Πάτμο προς Ικαρία, Φούρνους, Πυθαγόρειο.

Ωστόσο παρουσίασε βλάβη και το πλοίο γύρισε πίσω στην Πάτμο. Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν και πολλοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μετά το σαββατοκύριακό επέστρεφαν στις περιοχές που διδάσκουν και τουρίστες που έχασαν πτήσεις τους από την Ικαρία. Όπως καταγγελουν στον Alpha, υπήρξε μεγάλη σύγχυση καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση για το τί θα γίνει με το δρομολόγιο, αν θα μπουν σε άλλο πλοίο, πότε και γενικότερα τι θα γίνει.

Η απάντηση που έλαβαν ήταν πως ίσως σήμερα το πρωί να μπορούσαν να φύγουν με άλλο πλοίο.Όπως λένε εφόσον δεν έφευγε στο πλοίο θα έπρεπε να πάρουν άλλο πλοίο που πάει Πειραιά και να επιστρέψουν την Τρίτη στους Φούρνους.

Το συγκεκριμένο πλοίο είχε υποστεί βλάβη ξανά ανοικτά της Ρόδου πριν μερικές ημέρες.