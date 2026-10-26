Αγρίνιο: 13.000 ευρώ και κοσμήματα «έκαναν φτερά»

Θύμα απάτης έπεσε μια γυναίκα σε χωριό του Αγρινίου, που παρέδωσε μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα σε δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Το νέο περιστατικό απάτης συνέβη στην Παραβόλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, εξαπάτησαν τη γυναίκα και της απέσπασαν το ποσό των 13.000 ευρώ και κάποια κοσμήματα. Η γυναίκα συγκέντρωσε το ποσό σε μια σακούλα, την οποία άφησε έξω από το σπίτι της.

Λίγο αργότερα, οι επιτήδειοι πέρασαν από το σημείο, πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας το θύμα αντιμέτωπο με μια μεγάλη οικονομική απώλεια.

Η αυστηροποίηση των μέτρων

Το νέο περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά την ανεξέλεγκτη δράση των απατεώνων, που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη και την ανησυχία των πολιτών, για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Ούτε οι κυβερνητικές εξαγγελίες για αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος, δεν φαίνεται να τους πτοεί.

Παρά τις προειδοποιήσεις των αστυνομικών αρχών και τη δημοσιότητα που λαμβάνουν ανάλογα περιστατικά, οι απατεώνες συνεχίζουν να αναζητούν νέα θύματα, επιστρατεύοντας κάθε φορά πειστικά σενάρια και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα υπαλλήλων οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Η Δικογραφία

Για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης στην περιοχή της Παραβόλας σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος αγνώστων. Οι δράστες παραμένουν άφαντοι. Ζητούμενο παραμένει ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση τους.

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται τηλεφωνήματα ή υποδείξεις από άγνωστους, που επικαλούνται την ιδιότητα υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων υπηρεσιών.