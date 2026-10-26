Ηλεία: Συλλήψεις για κλοπή 10 αρνιών στον Άγιο Δημήτριο

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ηλεία, έπειτα από την εξιχνίαση κλοπής δέκα αρνιών από ποιμνιοστάσιο στον Άγιο Δημήτριο.

Ο ένας κατηγορείται για τη ζωοκλοπή, ενώ ο δεύτερος φέρεται να αγόρασε επτά από τα ζώα που είχαν αφαιρεθεί.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Η κλοπή από το ποιμνιοστάσιο στον Άγιο Δημήτριο

Η ζωοκλοπή τοποθετείται χρονικά από το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος φέρεται να έφθασε στην κτηνοτροφική εγκατάσταση στον Άγιο Δημήτριο Ηλείας, να πέρασε πάνω από την περίφραξη και να μπήκε στον χώρο.

Στη συνέχεια φέρεται να αφαίρεσε συνολικά δέκα αρνιά από το ποιμνιοστάσιο.

Εντοπίστηκαν επτά από τα κλεμμένα αρνιά

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι επτά από τα δέκα αρνιά φέρεται να πουλήθηκαν από τον πρώτο κατηγορούμενο σε δεύτερο άνδρα, έναντι χρηματικού ποσού.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα επτά ζώα, τα κατέσχεσαν και τα απέδωσαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους. Στην αστυνομική ενημέρωση δεν αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα τρία αρνιά.

Η δικογραφία και η εισαγγελική αρχή

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ζωοκλοπή και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, για τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες.