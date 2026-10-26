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Βικτώρια Δέλλα: “Θέλω να κρατήσω όλα όσα μου δίδαξε η μητέρα μου”

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα μιλάει για την μητέρα της
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 11:42

Ένα βίντεο για την μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, αποφάσισε να δημοσιεύσει στα social media η κόρη της Βίκτώρια Δέλλα.

Η Βικτώρια Δέλλα, μιλάει μεταξύ άλλων για τον θαυμασμό της για την μητέρα της, αλλά και για όσα σημαίνει γι’ αυτή. Επίσης, διευκρίνισε ότι η μητέρα της δεν “έφυγε” από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού.

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