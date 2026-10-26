Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν δύο μήνες για τον ίδιο λόγο
Χωρίς δίπλωμα οδήγησης, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και σε κατάσταση μέθης εντοπίστηκε να οδηγεί χθες το μεσημέρι στην Περαία ένας 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού.
Η αυτόφωρη σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια των καθημερινών ελέγχων και περιπολιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πάταξη της παραβατικότητας. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, η άδεια οδήγησης και οι πινακίδες του οχήματός του είχαν αφαιρεθεί πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2026, από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, καθώς είχε εντοπιστεί ξανά να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.
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