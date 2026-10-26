Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη τιμά τον πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο, και την 114η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, όπου έχει συγκεντρωθεί πλήθος πιστών.

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Από τις 11:00 πραγματοποιείται η καθιερωμένη επίσημη δοξολογία για τον διπλό εορτασμό, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα προεξάρχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

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Η πανήγυρη στον Άγιο Δημήτριο

Στον ναό τελείται πανηγυρικό αρχιερατικό συλλείτουργο, με πιστούς να βρίσκονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας.

Οι προσκυνητές προσέρχονται για τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, ενώ στον ναό εκτίθεται και η εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας. Πρόκειται για το σημαντικότερο κειμήλιο της ιστορικής Μονής Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό.

Η εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 14 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών για τον πολιούχο της Θεσσαλονίκης και την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης.